Ook Serena Williams en Novak Djokovic zwaaien Roger Federer uit: “Een eer om jou op en naast de court te kennen”

“Roger, het is moeilijk met woorden te beschrijven wat wij samen in deze sport hebben gedeeld”, opent de 35-jarige Djokovic zijn boodschap, een dag nadat Federer bekendmaakte af te zwaaien. “We kunnen terugblikken op ruim een decennium van ongelofelijke momenten en duels. Jouw carrière zette de maatstaf voor wat het betekent om uit te munten en te leiden met integriteit en evenwicht.”

“Het is een eer jou op en naast de court te kennen”, vervolgt Djokovic. “Ik weet dat dit volgende hoofdstuk nog prachtige dingen in petto heeft voor jou, Mirka, de kinderen, al je geliefden, en fans van Roger hebben nog veel om naar uit te kijken.”

Djokovic wenst Federer veel geluk en een goede gezondheid. “We kijken ernaar uit jouw verwezenlijkingen te vieren en jou in Londen te zien”, besluit de Serviër, verwijzend naar de Laver Cup waar Federer volgende week afscheid neemt en ook Djokovic present zal tekenen.

Djokovic en Federer speelden in totaal 50 keer tegen elkaar. De Serviër trok iets vaker (27-23) aan het langste eind en won ook hun laatste duel, twee jaar geleden in de halve finale van de Australian Open. Djokovic veroverde er zijn achttiende van in totaal eenentwintig grandslamtitels. Federer besluit zijn carrière met twintig grandslamtrofeeën.

Serena: “Je hebt me geïnspireerd”

“Ik wilde de perfecte manier vinden om dit te zeggen”, aldus Serena Williams op Instagram. “Omdat jij het einde van je carrière zo mooi aankondigde, perfect zoals je loopbaan. Ik heb altijd naar je opgekeken en je bewonderd. Onze wegen waren altijd vrij identiek, of zelfs helemaal. Je hebt miljoenen mensen geïnspireerd en miljoenen - waaronder ik - zullen je nooit vergeten.

I wanted to find the perfect way to say this, as you so eloquently put this game to rest - perfectly done, just like your career. I have always looked up to you and admired you. Our paths were always so similar, so much the same. You inspired countless millions and millions of people - including me - and we will never forget. I applaud you and look forward to all that you do in the future. Welcome to the retirement club. And thank you for being you @rogerfederer

