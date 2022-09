“Tien martelkamers aangetroffen in heroverde gebieden rond Charkov”

In het kleine stadje Balaklia alleen werden al twee van zulke kamers aangetroffen, aldus Klymenko aan het persbureau Interfax-Oekraine. De politiechef vertelde ook dat in de afgelopen week 204 strafzaken zijn geopend naar mogelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten.

Massagraf

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties liet eerder op de dag al weten dat “binnenkort” een team naar de Oekraïense stad Izjoem wordt gestuurd, om de aantijgingen uit Kiev over massagraven en executies te onderzoeken. “Onze collega’s in Oekraïne verifiëren deze aantijgingen en willen een bezoek aan Izjoem organiseren om de omstandigheden van de dood van deze mensen vast te stellen”, aldus de woordvoerder van de Mensenrechtencommissaris.

Graven in Izjoem. — © REUTERS

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had donderdagavond, tijdens zijn dagelijkse videoboodschap, bekendgemaakt dat in de recent op de Russen heroverde stad Izjoem een massagraf is ontdekt. Zelenski vergeleek Izjoem met de steden Boetsja en Marioepol, die symbolen geworden zijn van de wreedheden van de Russische invasie in Oekraïne. De regeringscommissaris voor vermiste personen, Oleh Kotenko, gaat echter niet zo ver. “Ik zou het niet als Boetsja omschrijven, hier werden mensen begraven, laten we zeggen, op een meer beschaafde manier”, zei Kotenko in een tv-interview. “Deze mensen kwamen om door de Russische artilleriebeschietingen.”

AFP-journalisten troffen vrijdag in een bos in een voorstad van Izjoem inderdaad honderden graven aan met daarop een kruis. Vertegenwoordigers van de Oekraïense autoriteiten waren er toen een graf aan het onderzoeken met daarin lichamen van Oekraïense soldaten. Op een kruis op dat graf stond geschreven dat er 17 lichamen in dat graf lagen. Tegelijkertijd zochten verschillende teams van ontmijners naar mogelijke mijnen of explosieven in de omgeving.

Aan de AFP-journalisten zei regeringscommissaris Kotenko dat er in totaal 443 graven zijn, maar “sommige graven kunnen ook twee of drie mensen bevatten”. Veel van de mensen in de graven zijn van honger gestorven, meent Kotenko. “Dit deel van de stad was geïsoleerd, zonder bevoorrading.” De autoriteiten konden zich nog niet naar andere steden en dorpen in recent heroverde regio’s begeven. “Dus we weten nog niet hoe de de algemene situatie is”, aldus Kotenko.