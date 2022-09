En plots draagt gouverneur Lantmeeters hetzelfde kostuum als koning Filip

LEES OOK. Koning Filip maakt ritje met zonnewagen op Circuit Zolder naar aanleiding van Solar Challenge

Tijdens het bezoek van koning Filip aan het circuit van Zolder zorgde het pak van de koning voor enige hilariteit. Want wat bleek toen gouverneur Jos Lantmeters op de afspraak verscheen? Hij had haast identiek hetzelfde pak aan: een blauw kostuum met witte strepen. Op onze vraag of dit zo was afgesproken grapte de gouverneur dat hij vanmorgen inderdaad de dresscode voor vandaag had afgesproken met de koning toen hij hem vanmorgen aan de lijn had. Waarop burgemeester Borremans van Heusden-Zolder toevoegde: “Verdorie, had ik dat geweten!”

© Karel Hemerijckx