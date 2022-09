Twee Nederlanders (19) met drugs op zak proberen tevergeefs te vluchten voor politie in Bilzen

Toen de politie donderdag de twee jongeren op een bromfiets wilde controleren op Vrankrijk in Bilzen, probeerden zij te vluchten via een wandelpad. Het duo kwam echter ten val en kon gearresteerd worden. De bestuurder van de bromfiets, een 19-jarige Nederlander die gekend is voor drugsgerelateerde feiten, had grote hoeveelheden heroïne en cocaïne bij. Zijn passagier, een 19-jarige Nederlandse, had een kleine hoeveelheid cannabis op zak.

Na verder onderzoek werden de twee vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De jongedame werd in vrijheid gesteld, de jongeman werd aangehouden en naar de gevangenis gebracht. siol