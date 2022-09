Poetin: “Wil oorlog zo snel mogelijk beëindigen, maar Oekraïne weigert te onderhandelen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Indiase ambtscollega Narendra Modi verzekerd dat hij de oorlog in Oekraïne “zo snel mogelijk” wil beëindigen. Tijdens een onderhoud tussen de twee wereldleiders, in de marge van een regionale top in Oezbekistan, zei Poetin ook nog begrip te hebben voor de Indiase “ongerustheden” over de oorlog. Modi had Poetin gezegd dat het geen tijd is voor oorlog.

“Spijtig genoeg is het de tegenpartij, de leiding in Oekraïne, die elk onderhandelingsproces heeft geweigerd, en heeft aangegeven dat het zijn doelen op militaire wijze, op het slagveld, wil bereiken”, aldus Poetin. De Russische president zei verder nog dat India en Rusland een “bevoorrecht partnerschap” hebben.

Modi van zijn kant beklemtoonde het belang van “democratie, diplomatie en dialoog”. Tot nu heeft India de Russische invasie in Oekraïne niet expliciet veroordeeld. Voor New Delhi is Moskou een “essentiële pijler” voor het buitenlands beleid, vanwege het “strategisch partnerschap” voor de Indiase nationale veiligheid. New Delhi is wereldwijd de tweede grootste invoerder van wapens, na Saoedi-Arabië, en de helft van die ingevoerde wapens zou uit Rusland komen.

Donderdag nog erkende Poetin dat China, Ruslands voornaamste bondgenoot, “bezorgd” is over het conflict in Oekraïne.