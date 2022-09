ONZE STERREN WK TIJDRIJDEN. Geen zege in zijn laatste drie tijdritten, maar toch dé topfavoriet: wie verslaat wereldkampioen Filippo Ganna?

Op het WK van vorig jaar in ons land dwong Van Aert wereldkampioen Ganna nog tot het uiterste. Nu onze landgenoot zich alleen op de wegrace focust, is de Italiaan zonder meer de uitgesproken favoriet. Evenepoel klokte in Brugge als derde af en dat maakt hem nu ondanks een zware Vuelta – waarin hij de tijdrit met overgave won - één van de belangrijkste uitdagers. Dumfries Avenue, een bult van 700 meter aan 6,7%, is de enige hindernis die twee keer overwonnen moet worden op het parcours van 34,2 km. In principe niet genoeg om de echte rouleurs uit hun ritme te halen. De traditionele specialisten zijn dan ook de grootste kanshebbers op eremetaal.