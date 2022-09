Dit levert een wereldtitel wielrennen op: Wout van Aert kan vlucht naar WK in Australië tot op de eurocent terugverdienen

Dat blijkt uit het wedstrijdreglement van de UCI voor het WK in Wollongong. Een wereldtitel bij de mannen en de vrouwen is dus evenveel waard. Een regenboogtrui bij de beloften levert 4.000 euro op. Dat is hetzelfde bedrag als zilver bij de elite, waar brons 2.000 euro opbrengt. Dat geldt zowel voor de wegrit als voor de tijdrit.

Wout van Aert verdient bij een wereldtitel zijn eigen bijdrage voor een vlucht in businessclass naar Australië dus tot op de eurocent terug. Je zou voor minder vlammen Down Under.