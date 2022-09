Welke microverandering kies jij? Evy Gruyaert zet je op pad

“Laat mij gerust.” Er is niets mis met die boodschap, integendeel: volgens Evy Gruyaert zou ieder mens er wel bij varen om dat twintig minuten per dag in de praktijk te brengen. In haar nieuwe boek Start to feel great geeft ze tal van tips en tricks, waarvoor ze de mosterd haalde bij experten terzake. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. Les 1: “Niet storen!”.

Evy Gruyaert, de motivator die Vlaanderen aan het joggen kreeg, heeft een nieuwe missie. Dat we ons beter gaan voelen in ons vel klinkt misschien nogal generiek, de manier waarop ze dat invult is het niet. In haar nieuwe boek Start to feel great (uitgegeven bij Pelckmans, 27,50 euro) geeft ze haalbare tips, waarvoor ze zich laat bijstaan door de juiste experten. “Je kan wel wensen dat je beter slaapt, minder stress hebt, tien kilo afvalt of positiever in het leven staat”, zegt ze. “Maar niemand kan het in jouw plaats doen. Nieuwe gewoontes creëren vraagt tijd en energie, maar het geeft op termijn ook hetzelfde terug. Bakken energie en tijd voor jezelf.” Daarmee zijn we meteen bij de eerste les – Evy deelt er in totaal zeven met Billie – twintig minuten per dag is het minste dat je jezelf cadeau kan geven.

“Ik daag je uit: reserveer vanaf nu elke dag twintig minuten énkel en alleen voor jezelf”

Om met en voor jezelf aan de slag te gaan. Verwittig je huisgenoten – ja, zelfs je kat – dat ze je dan even niet mogen storen voor praktische dingen. En nee, het is niet de bedoeling dat die twintig minuten een extra to do worden op het al ellenlange lijstje. Het is wél een engagement dat je aangaat ten opzichte van jezelf, zodat er werkelijk iets verandert.”

“Ga tijdens die 20 minuten aan de slag met jezelf. Met alles tegelijkertijd? Nee, dat hoeft helemaal niet. Kies zelf wat het beste bij je past, begin met wat haalbaar is. Vat wel de koe bij de horens en creëer een eerste microverandering. Misschien wil jij wel tien kilo afvallen, lijkt dat onhaalbaar, maar lukt het je wel om één kilo kwijt te spelen. Misschien wil je helemaal niet op je gewicht focussen, maar bijvoorbeeld voortaan elke dag een glas water drinken nadat je bent opgestaan. Zo drink je vanaf nu meer water, voer je meer afvalstoffen af, reinig je je lichaam, heb je meer energie en van daaruit krijg je misschien wel zin om nog een stapje verder te gaan. Misschien krijg je door die ene kleine gewoonte om een glas water te drinken je ontbijtgewoontes wel weer op de gezonde rails en koppel je er op termijn zelfs een ochtendwandelingetje aan vast. En hupsakee, je bent vertrokken. Begin met een eerste steentje, zorg dat het verankerd wordt in mortel, dat het sterk en stevig staat, en ga pas dan over naar je volgende microdoel. Dan ben je vertrokken in een positieve, stijgende spiraal. Het boek dat ik schreef, kan er een hulpmiddel bij zijn.”

“Mensen vragen me vaak wat de ultieme tip is om te leren lopen. Simpel! Die ene voet voor de andere zetten en gaan. Gewoon doen. Het werkt. Maak je doelen zo klein mogelijk dat ze haalbaar zijn. Leg zo’n microverandering vast die je vanaf morgen gaat integreren in je leven. No pain, no gain. Je mag klein beginnen, maar doe het.”