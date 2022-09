Hyperpersoonlijke soloplaat is verrassend genoeg zelftherapie voor Marcus Mumford van Mumford & Sons

Nu Mumford & Sons tot een million seller is uitgegroeid, gunnen de andere groepsleden frontman Marcus Mumford dit verzetje. Op zijn solodebuut, bescheiden ‘(self-titled)’ gedoopt, valt de appel niet al te ver van de boom. Ja, de domineeszoon komt enigszins los van de neofolk waarmee hij zijn naam heeft gevestigd en durft al eens subtiel rocken.

Verrassender is het therapeutische karakter van de liedjes. Zo rekent de Brit in de singles Better Off High en Cannibal af met respectievelijk zijn verslaving en kindermisbruik. Het maken van dit openhartig album heeft Mumford naar eigen zeggen gered.

Gastrolletjes van zangeressen zoals Phoebe Bridgers en Clairo brengen wat kleur in een hoogstpersoonlijke plaat die suggereert dat Mumford het in de toekomst ook wel eens zonder zijn Sons zou kunnen rooien. (gj)

“(self-titled)”, Marcus Mumford, nu te beluisteren