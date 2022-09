Home invaders overvallen Hasseltse vrouw (85) met geweld in haar huis: zes daders opgepakt

Home invaders hebben vorige zaterdag een 85-jarige vrouw ’s nachts met geweld overvallen in haar woning in Hasselt. Ze stalen juwelen en cash geld. Dinsdagavond konden zes verdachten worden gearresteerd op de E314 in Zonhoven.

Drie verdachten drongen zaterdagnacht de woning van de 85-jarige vrouw binnen via de voordeur. Ze verplichtten haar om op een stoel te gaan zitten en stalen daarna met geweld haar juwelen en cash geld. Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Al snel kwam een voertuig in beeld waarmee de home invaders zich mogelijk verplaatsten. Na intens speurwerk kon het voertuig gelokaliseerd worden in het Antwerpse Deurne. De FGP Limburg werkte samen met de lokale politiezones Antwerpen, Beringen/Ham/Tessenderlo, Heusden-Zolder en LRH om het voertuig dinsdagavond te onderscheppen op de E314 in Zonhoven. De zes inzittenden werden gearresteerd. Vier van hen zijn donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Ze werden opgesloten in de gevangenis van Hasselt.