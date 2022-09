Jong Genk zakt zonder geschorste Kelvin John, maar met jongeling Nuozzi (16) af naar Molenbeek

“Kelvin heeft zich bij de spelersgroep verontschuldigd voor zijn fout en de rode kaart tegen Virton”, aldus Somers. “Dat siert de jongen. Het was nieuw voor hem. Hij had nog nooit een rode kaart gekregen en was zelf hard geschrokken van wat er allemaal gebeurde. Het was zeker zijn bedoeling niet om zo driest te tackelen. We zullen hem niet laten vallen, maar nemen hem mee op in de groep.”

“De ontgoocheling bij de spelers na de wedstrijd tegen Virton was logisch. Ze hadden meer dan een helft met tien gestreden om dan op het einde de boot in te gaan. Maar de kopjes gingen ook weer snel de hoogte in. De focus ging snel naar RWDM. Ze hebben deze week goed getraind, maar het was een aparte trainingsweek met de midweekwedstrijd voor de U19 in de UEFA Youth League tegen Slavia Praag, waar enkele spelers meegedaan hebben.”

Geen excuus

“Met Molenbeek wacht ons een heel goede tegenstander met ook wat ervaren spelers. Dat verandert onze visie echter niet. We zullen proberen om vanuit balbezit de combinaties te zoeken. We zullen trachten te leren uit de lessen over de dingen waar het in de vorige wedstrijden misging, maar we gaan zeker ook de goede dingen van de voorbije weken meenemen.”

De speelstijl van Jong Genk vergt veel fysieke inspanning. De wedstrijd van sommige spelers woensdag tegen Slavia Praag is een extra belasting en kan mogelijk meespelen in de fitheid tegen RWDM. “De wedstrijd van de Youth League, waar enkele van onze spelers meespeelden, mogen we niet als excuus gebruiken. Onze spelers worden op training klaargestoomd om twee wedstrijden per week te kunnen spelen. Bovendien is er voldoende tijd voor recuperatie. De spelers moeten daarmee leren omgaan.”

De selectie tegen RWDM lijkt op die van tegen Virton. In doel ruilen Penders en Leysen van richting. Didden komt er weer bij van bij de A-kern. Enige nieuwkomer in de selectie is de zestien-jarige Cédric Nuozzi, die woensdag nog bij de U19 in de aanval stond tegen Slavia Praag.

De selectie: Leysen, Stevens, Chambaere, Martens Dierckx, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Swerts, Van de Perre, Claes, Bangoura, Arabaci, Godts, Diawara, Cutillas Carpe, Geusens, Didden, Nuozzi.