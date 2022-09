Politieagenten halen uit na werkdag van 20 uur op “chaotisch” terreurproces: “Dit is slavernij”

De bewaking van het grote terreurproces in Brussel is één grote chaos. Dat valt te vernemen bij de federale politieagenten die ervoor instaan. “Maandag hebben we 20 uur moeten werken. We kregen geen eten. Als de directie zo met ons blijft sollen, stoppen we ermee.”

De politiemensen van de dienst personenbeveiliging en andere federale agenten zijn die ochtend om half vier aan hun dagtaak begonnen. Ze moesten de gevangenen ophalen, de hele dag bewaken en ’s avonds terugbrengen naar de gevangenis.

“Om 23.30 uur hebben we de laatste gevangenen teruggebracht. Een werkdag van 20 uur. Dat is slavernij”, klinkt de kritiek bij de politiemensen. “We hebben ook geen eten gekregen. De terroristen kregen een rijkelijk lunchpakket en aten dat smakelijk op. Voor ons was er een doos wafels en een doos frangipanes die we van de Brusselse politie gekregen hebben. We hebben de hele dag honger gehad.”

De agenten vinden dat dit niet langer kan. “Als de directie ons zo blijft behandelen, gaan er velen zich ziek melden. Dit is een regelrechte schande”.

De federale politie meldt ons dat de Brusselse politie commentaar zal geven over het euvel omdat die de leiding heeft over de beveiliging. De Brusselse politie kaatst de bal terug en zegt dat het aan de federale politie is om hierop te antwoorden. Uiteindelijk komt er toch een antwoordmail van de federale politie. “De eerste lange zittingsdag heeft alvast duidelijk gemaakt dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. Wij doen ons uiterste best om verbeteringen aan te brengen voor de start van het proces in oktober.”