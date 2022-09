Waar eet … Elke Clijsters? “Niets is leuker dan hier lunchen samen met Cleo en Cruz”

Donderdag maakt ze haar opwachting in BV Darts, maar Elke Clijsters kennen we natuurlijk vooral van het televisieprogramma The Bachelorette en als zus van tennistrots Kim. Ze deelt haar favoriete adresjes voor een avondje uit met vriendinnen of een gezellige lunch met haar kinderen Cleo (12) en Cruz (13).

Maison Blanche in Hasselt

“Hier kom ik echt al járen. Ideaal om te ontbijten met vriendinnen of voor een snelle lunch met de kinderen. Het is er altijd lekker en gezellig en zowel vooraan als achteraan is er een leuk terras.”

Maastrichterstraat 82 in Hasselt. Open: ma t.e.m. do 9-16 uur, vrij 9-16 uur en 18-23 uur, za 9-23 uur en zo van 9-12 uur. Info: www.maison-blanche.be

La Fontanella in Hasselt

“Puur en lekker Italiaans. De kwaliteit is goed en de mensen zijn er zó fijn. Ik kom er graag voor een lekker diner en ook weleens met de kinderen. De kreeft is mijn absolute favoriet op de kaart.”

Maastrichterstraat 60 in Hasselt. Open: di t.e.m. za 12-14 uur en 17.30-22 uur. Info: www.la-fontanella-hasselt.be

Giuliano in Hasselt

“Een lekkere pasta of pizza als lunch of diner gaat er altijd in. Daarvoor is Giuliano zeker een aanrader. In Hasselt is het bovendien heel makkelijk parkeren aan de Kinepolis. Altijd mooi meegenomen.” (knipoogt)

Via Media 1 in Hasselt. Open: elke dag van 11.30-23 uur. Info: www.giuliano.world

De Slagmolen in Opglabbeek

“Hét ideale adresje voor als het eens wat meer mag zijn. De kookkunsten van chef-kok Bert Meewis zijn echt de absolute top. Het is er van begin tot einde genieten en ook niet onbelangrijk: ook al is het gastronomisch, je gaat er zeker niet met honger van tafel.”

Molenweg 177 in Oudsbergen. Open: ma, do, vrij, za (enkel diner) en zo (enkel lunch). Info: www.slagmolen.be

Nobu

“Dit heerlijke Japanse restaurant vind je onder andere in Malibu, New York, Dubai, Londen, … En ik denk dat ik overal al wel een keertje geweest ben. Zalig lekker en befaamd om kraakverse vis en speciale smaken. Die vind je nergens anders terug.”

Info: www.noburestaurants.com