‘Game of thrones’-ster Jason Momoa zet gigantische tatoeage op hoofd

Acteur Jason Momoa heeft een nieuwe tatoeage op de zijkant van zijn hoofd laten zetten. Dat onthult de 43-jarige acteur zelf in een video op Instagram.

De acteur uit Game of thrones en Aquaman heeft op de zijkant van zijn hoofd een Hawaïaans design getatoeëerd, in hetzelfde patroon dat ook zijn linkervoorarm siert. Momoa maakte de opname op een vliegveld, op weg naar Nieuw-Zeeland. In de begeleidende tekst bedankt hij een Hawaïaanse tattoo-artiest, die de tatoeage zette met een stuk bamboe.

Onlangs nog schoor Momoa zijn kenmerkende lange haardos af. Naar eigen zeggen een statement om aandacht te vragen voor milieuvervuiling door plastic.