In mei deed hij op vakantie in Spanje een herseninfarct. Negen dagen lag Jan De Buyser (63) op de intensieve in een ziekenhuis in Benidorm. “Als je daar ligt, begin je na te denken. Op dat moment is voetbal bijzaak”, verzekert de voorzitter van Juve Hasselt. “Maar ik heb veel geluk gehad. Voetbal is redelijk snel weer een belangrijke bezigheid voor mij geworden.”