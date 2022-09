Levenslang. Dat is het verdict voor Jarrit Hermans (24) en Stefano Ceci (30). Op 27 september 2018 slachtten ze in koelen bloede Hasselaar Johannes Van Wordragen (56) af. Het duo sloeg de man tot moes, wurgde hem, dumpte Han in een gracht en maakte de vijftiger met tien messteken af. Het hof zag geen verzachtende omstandigheden door de extreme gruwel voor de twee moordenaars.