Carl Hoefkens zet Champions League opnieuw “eventjes in de koelkast” en heeft goed nieuws over geblesseerden bij Club Brugge

De verplaatsing naar Standard is de laatste die Club Brugge moet afwerken zonder Lang, Mata en Buchanan. Het trio is opnieuw fit na de interlandbreak, waardoor de weelde voor Carl Hoefkens nog groter wordt. Ondertussen mag de Europese euforie opnieuw “in de koelkast” van de coach. “Nieuwe ambities? In Europa is er niets veranderd voor ons.”

Het ging vrijdag tijdens de persbabbel van Carl Hoefkens natuurlijk nog eens over dat partijtje in Porto. “Van Porto naar Standard: dat is alweer een uitdaging, want het wordt een wedstrijd in moeilijke omstandigheden”, weet Hoefkens. “Van mij mag de Champions League trouwens opnieuw eventjes in de koelkast. Tussen de volgende wedstrijd in Europa komen alweer twee belangrijke matchen in de competitie.”

“Onze ambitie in de Champions League is trouwens niet veranderd na die zes op zes: we bekijken nog steeds per wedstrijd. We ontmoeten tegenstanders die kwalitatief enorm sterk zijn, dus in dat opzicht is er niets veranderd in vergelijking met vroeger. Voor Porto kregen we wat vragen over het feit dat we daar dominant wouden zijn. Terecht, misschien. Maar wij hebben een duidelijk idee van hoe we iets willen neerzetten, en dat zal tijdens de volgende wedstrijden niet anders zij.”

“Een halve ploeg wisselen? Waarom niet?”,

Of Hoefkens - net zoals op Seraing - pakweg een halve ploeg kan wisselen zondag? “Waarom niet?”, vraagt hij zich af. “Ik ben zeer tevreden over al mijn jongens, in Porto waren mijn invallers ook van hoog niveau. Op Seraing of Standard, met negen op negen, gaan voetballen is inderdaad een andere insteek. Maar dat verandert niets aan de kwaliteit van mijn kern. Ik heb heel veel spelers ter beschikking, en misschien kunnen andere namen het niveau nog wat de hoogte injagen.”

Lang, Mata en Buchanan bijna weer fit

De weelde bij Club Brugge is nu al groot, maar na de interlandbreak wordt het pas echt gek. Lang, Mata en Buchanan trainden deze week individueel buiten, en zouden fit raken voor de volgende opdracht in de competitie (KV Mechelen op 1 oktober, red.). “Na de interlandbreak zijn zij opnieuw volledig fit”, wist Hoefkens te vertellen. “Het ziet er heel positief uit voor hen. Onder andere Noa trainde al buiten en heeft dingen met de bal gedaan. Ook mentaal zijn ze volledig klaar voor een terugkeer.”

Wel of niet juichen?

Hoefkens kreeg ook nog een vraag over het feit dat hij niet juicht bij een Brugs doelpunt, zelfs niet wanneer er in de Champions League vier ballen tegen de touwen vliegen. “Ik heb dat nog nooit gedaan, en dat zal niet veranderen”, haalde hij zijn schouders op. “In het begin van het seizoen werd daar niets over gezegd of geschreven. Maar nu maken we er vier in de Champions League, en is daar (te) veel over te doen geweest. Voor mij is dat gewoon geen item.”