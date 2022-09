Essentiel stelt arty capsulecollectie voor in het Antwerps Museum voor Schone Kunsten

Mode en kunst, voor veel designers liggen de twee niet ver uiteen. Tenslotte is het steevast een kwestie van compositie, kleurgebruik en textuur. Onze favoriete modehuizen maken dan ook van elk kledingstuk een waar kunstwerkje. Essentiel Antwerp nam dat dit keer wel erg letterlijk, want het Belgische merk sloeg voor de gelegenheid de handen in elkaar met het KMSKA.

Het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft de deuren nog niet geopend of het mocht al fashionevent van jewelste ontvangen. Donderdagavond werd in het gebouw namelijk een nieuwe capsulecollectie van Essentiel Antwerp voorgesteld. Een kunstige collectie, geïnspireerd op enkele meesterwerken die in het museum komen te hangen.

Vier bijzondere kunstwerken, van de hand van onder andere James Ensor en Jean Fouquet, vormden de basis van de capsulecollectie. Die loopt over van de bonte kleuren en is daarmee helemaal in de stijl van Essentiel Antwerp en perfect voor kunstliefhebbers die die liefde ook graag in hun kleding tot uiting willen brengen. Van kimono’s tot oorbellen: bij deze alvast een voorsmaakje.

Tasje — © Essentiel Antwerp

Oorbellen — © Essentiel Antwerp

Kimono — © Essentiel Antwerp

Kimono — © Essentiel Antwerp