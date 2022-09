Vladimir Poetin even in ongemakkelijke situatie wanneer president van Kirgizië op zich laat wachten

Er zijn maar enkele tientallen seconden nodig om een wereldleider in een ongemakkelijke situatie te brengen. Dat bewijzen bovenstaande beelden, die tonen hoe de Kirgizische president Zjaparov de Russische president Vladimir Poetin laat wachten voor een persmoment.

Het is niet de eerste keer dat Poetin in verlegenheid wordt gebracht. Eind juli gebeurde hetzelfde op een top in Iran, toen de Turkse president Erdogan Poetin liet wachten.

Het bilaterale gesprek tussen Zjaparov en Poetin vond plaats in de marge van de Shanghai Cooperation Organization-top in Oezbekistan. De top brengt de staatshoofden van Turkije, Rusland, China, Iran, Azerbeidzjan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Mongolië, Pakistan en India samen. Er worden gesprekken gehouden over veiligheid, handel en energie.

(sf)