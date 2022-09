Zware verkeershinder na kop-staartbotsing op Grote Baan in Helchteren

Op de Grote Baan in Helchteren is vrijdagnamiddag een kop-staartbotsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een auto. Dat zorgt voor zware verkeershinder in beide richtingen.

Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur op de Grote Baan tussen de aansluiting op de N74 in Hechtel en de DreamLand. Een vrachtwagen botste achterop een auto met daarin een koppel uit Lommel. Na de botsing kwam Ambuce Peer ter plaatse om de slachtoffers te verzorgen. De vrouw, die zwanger is van een tweeling, werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval raakte de Grote Baan deels versperd, waardoor er in beide richtingen zware verkeershinder is. De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen. gvb/siol