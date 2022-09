Tongeren

De stad Tongeren zoekt naar investeerders die de hippodroom in Rutten willen uitbouwen. Daarvoor is er een akkoord met de twee eigenaars van de site. Burgemeester Patrick Dewael ziet in de Jekerhippodroom een hub in Oost-Limburg voor de paardensport. De hippodroom is de enige in het oosten van ons land en die troef moet gebruikt worden, aldus Dewael.