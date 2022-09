Doku, Januzaj, Praet en Chadli niet in selectie van Rode Duivels, maar: “We houden hen wel in de gaten”

Dat betekent echter niet dat zij geen kans maken om de uiteindelijke WK-selectie van 26 te halen, zo benadrukte de bondscoach. “Wij volgen 55 spelers en iedereen krijgt de kans om zich te tonen”, aldus Martinez.

Voor Doku, op het EK vorig jaar een van de Belgische smaakmakers maar sindsdien al te vaak geblesseerd in de lappenmand, zal dat bij de U21 moeten gebeuren. Zij werken oefenwedstrijden af tegen Nederland en Frankrijk. “Jérémy speelt niet vaak en nu willen we dat hij minuten maakt bij de beloften, dan kan hij tonen hoe dicht hij bij het niveau van een WK-selectie zit. Ook Yari Verschaeren en Koni De Winter kunnen zich bij de beloften tonen, Julien Duranville bij de U19”, sloot de bondscoach af met een verrassende naam.

Januzaj daarentegen tekende pas eind augustus een contract bij FC Sevilla. “We hadden het gevoel dat het nu vooral belangrijk is dat hij tijd kan doorbrengen bij zijn nieuwe club, dat hij er met de groep kan meetrainen. We zullen hem in de komende weken nog nauwlettend in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor Dennis Praet, die op vertrekken leek te staan maar uiteindelijk toch bij Leicester bleef. Nacer Chadli heeft dan weer een uniek profiel, vanwege zijn polyvalentie, en heeft daarmee een voordeel. Hij is erg getalenteerd, op technisch vlak is hij sterk genoeg om op de kleine ruimte uit de voeten te kunnen, en hij kan zowel op de tien als de wingback uit de voeten. Hij heeft heel wat ervaring en was in Rusland belangrijk voor ons. Ik was onder de indruk van zijn eerste wedstrijd in België bij Westerlo, maar we vinden dat hij meer tijd nodig heeft, om te zien of hij ook meer dan 60 minuten aankan.”