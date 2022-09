Club Brugge-spits Ferran Jutgla gepasseerd door Spaanse bondscoach Luis Enrique, die selectie in Vuelta-stijl vanop de fiets aankondigt

Ferran Jutgla ziet zijn sterke prestaties bij Club Brugge niet beloond met een selectie voor de Spaanse nationale ploeg. De 23-jarige aanvaller van blauw-zwart zit niet in de selectie van bondscoach Luis Enrique, die de aankondiging op een wel heel opmerkelijke manier deed.

De transfer van Ferran Jutgla van FC Barcelona naar Club Brugge was tot dusver een schot in de roos. De technisch vaardige spits zit nu al aan zes doelpunten en vier assists voor Club. Afgelopen dinsdag was hij een van de uitblinkers bij de stunt van blauw-zwart op het veld van Porto (0-4-winst).

Die prestaties zijn ook de Spaanse media niet ontgaan. Zo schreef de Spaanse sportkrant vrijdag een artikel waarin ze een selectie lieten maken op basis van statistieken van alle Spaanse spelers tot dusver dit seizoen. In die selectie was er ook een plaatsje voor Jutgla.

Maar in de definitieve selectie niet. Bondscoach Luis Enrique kondigde de 25 namen overigens op een ludieke manier aan: vanop de koersfiets terwijl hij een berg beklimt. Volledig in Vuelta-stijl. Onder meer Alvaro Morata (Atlético Madrid), Ferran Torres (FC Barcelona) en Borja Iglesias (Real Betis) krijgen de voorkeur op Jutgla, die nog nooit opgeroepen werd.

Spanje speelt in de Nations League tegen Zwitserland (24 september) en Portugal (27 september). De Spanjaarden staan aan de leiding van groep A2 in de Nations League.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen