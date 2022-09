Na lang beraad en platte rust: Dimitri Van den Bergh zakt ondanks paniekaanvallen af naar Amsterdam voor World Series Finals

Dimitri Van den Bergh (28) doet dan toch mee aan de World Series Finals. ‘The DreamMaker’ - het eerste reekshoofd in Amsterdam - is op de sukkel met zijn gezond, maar wil de kans om een topdartstoernooi te winnen niet laten schieten.

Van den Bergh speelde afgelopen zondag nog zijn vijfde finale van het seizoen. Maar de Belgische nummer kreeg zowel tijdens als na de German Darts Open een paniekaanval. Hij besliste daarop op controle naar het ziekenhuis te gaan, waarna hij enkele dagen noodgedwongen platte rust pakte.

“Dimitri moest wachten tot vandaag met beslissen”, aldus vrouwlief Evi. “Maar hij staat eerste op de ranking... Dat is iets principieel ook. De noodzakelijke onderzoeken - zoals bij de cardioloog - kunnen nu nog niet dus kan hij evengoed gaan proberen. Dimitri heeft wel echt van dinsdag tot en met vandaag constant gerust. Dat deed hem ook deugd, hoewel hij tussendoor last had van buikgriep.”

“Maar hij gaat toch spelen”, klinkt het. “Hij moet wel tussendoor veel rusten daar van de dokter. De afspraken met specialisten zijn gemaakt, maar tot dan moet er ook gewerkt worden, denkt Dimitri. Dus hij gaat proberen.”

Topreekshoofd

Van den Bergh is in de Afas Live in Amsterdam het eerste reekshoofd nadat hij twee manches van de World Series op rij won, in Kopenhagen en Amsterdam. Vorig jaar verloor hij de finale van de World Series Finals van Jonny Clayton. De toernooien van de World Series tellen niet mee voor de wereldranking maar zijn invitatietoernooien met de beste darters ter wereld die tegen lokale toppers spelen. De winnaar van de Finals pakt 70.000 pond mee naar huis.

Volgende week staat de Belgian Darts Open in het Oost-Vlaamse Wieze op het programma. Daar wil Van den Bergh uiteraard scoren, voor eigen publiek. Er wordt daar elke sessie 3.000 man verwacht. Goed voor 18.000 dartsfans in totaal.