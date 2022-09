Nieuw record: Japan telt meer dan 90.000 honderdplussers

Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid zijn intussen 90.526 Japanners meer dan een eeuw oud. Dat zijn 4.000 mensen meer dan vorig jaar. Mannen zijn ondervertegenwoordigd: ongeveer 90 procent van de honderdplussers is vrouw. Tatsumi Fusa is met haar 115 jaar de oudste inwoner van Japan. De oudste man van het land heet Nakamura Shigeru en heeft 111 jaar op de teller staan.

Japan is een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Het zag zijn honderdplussers de afgelopen decennia in groten getale toenemen: volgens NHK telde het land in 1970 voor zover bekend slechts 310 honderdplussers.

Intussen worden er steeds minder kinderen geboren. De autoriteiten maakten vorig jaar melding van het laagste aantal geboorten in de Japanse geschiedenis. Deze week bleek uit een studie dat 81 procent van de vrijgezelle mannen en 84 procent van de vrijgezellige vrouwen hoopt te trouwen: dat zijn de laagste percentages sinds de studie begon in 1982, schreef het persbureau Bloomberg.