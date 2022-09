Nederlandse voetballer ziet rode kaart na 35 (!) jaar geschrapt: “Nu is het vergeven en vergeten”

Een 25-jarige Holtmaat speelde in 1987 een wedstrijd voor de lokale voetbalploeg uit Luttenberg, nabij Apeldoorn. “Hij kreeg een eerste gele kaart voor protest na een overtreding”, zegt Gerard Oosterlaar (64), een vriend van Holtmaat maar ook scheidsrechter op die tragische dag.

Later in de wedstrijd belandde de bal in een maisveld. “Jos ging over het prikkeldraad, vond na lang zoeken de bal, en wilde ingooien. ‘Maar Jos, de ingooi is voor de tegenpartij’, legde ik hem nog uit toen hij terugkwam. Op dat moment werd hij zo boos dat hij de bal weer terug in het maisveld trapte. ‘Dan mott’n ze hem zelf ook maar ophalen!’, riep hij. Daarom kreeg hij weer een gele kaart. Hij was er ongelooflijk door ontdaan.”

Het bleek een regelrecht trauma voor Holtmaat: die bleef Oosterlaar er door de jaren heen geregeld aan herinneren. Tot de scheidsrechter 35 jaar later aan zijn versie van de feiten begint te twijfelen. “Mogelijk was het de avond ervoor wat te laat geworden”, klinkt het nu. “Ook een goede scheidsrechter vergist zich weleens.” Dus nam hij contact op met de tuchtcommissie, die oordeelde dat de kaart na 35 jaar inderdaad ingetrokken moet worden.