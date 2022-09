Camille Dhont krijgt haar eigen stripserie

Na de verovering van televisiezenders en podia lijkt de boekenwereld een logische volgende stap voor Camille Dhont (21). Dit najaar komen er vrienden- en posterboeken rond de zangeres uit, maar wordt ze ook de heldin in haar eigen stripboekenserie. Het allereerste album moet in mei 2023 verschijnen.

Zelf is Dhont alvast opgetogen over haar getekende evenbeeld. “Toen ik mijn kat Moustache en mezelf voor de eerste keer getekend zag, heb ik de rest van de dag lopen ‘smilen’. Ik voel me echt enorm vereerd dat ik nu een stripfiguurtje word en hoop dat mijn fans veel plezier beleven aan alle avonturen die ik ga meemaken.”

Camille Dhont als stripheldin. — © Standaard Uitgeverij

Standaard Uitgeverij gaf scenarist Danny De Vos (3Hz) en striptekenares Renée Rienties (Snelle Sam, Nina) de opdracht om het stripuniversum rond de zangeres uit te werken. “Dat doen we in nauwe samenspraak met het management en Camille zelf”, klinkt het. “Thema’s als pesten en bodyshaming liggen haar na aan het hart.”

De uitgeverij is ervan overtuigd dat het succes van Dhont zich zal vertalen naar de boekenwereld. Het is een tactiek die ook werkte voor een bedrijf als Studio 100, dat ook strips rond K3 en Spring op de markt bracht. “Jeugdboeken en strips hebben zich de voorbije jaren levendiger dan ooit getoond”, zegt CEO Jeroen Overstijns. “We zijn vereerd boeken en strips met en over Camille te kunnen maken omdat ze zo tot de verbeelding spreekt.”