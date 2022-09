Schelstraat in Zonhoven wordt fietsstraat op Strapdag

Auto’s waren op de Strapdag niet welkom aan de schoolpoort. De parking was bijgevolg ook afgesloten. Op deze dag werd ook de tweede fietsstraat in Zonhoven geopend. Het is één van de initiatieven die de gemeente Zonhoven neemt om de schoolomgevingen veiliger te maken. Vanaf nu is op de Schelstraat de snelheid beperkt tot 30 km/u en is de fietser koning op de straat. Dit initiatief valt alvast in de smaak bij jong en oud.De St@rtman en de ouderraad beloonden elke leerling met een leuke gadget. Er ontstond al vlug een strapfile, want bijna 8 op de 10 leerlingen passeerden langs de kleurrijke ballonnenrij. Weeral allemaal lachende gezichten aan de schoolpoort van De St@rtbaan.