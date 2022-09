Jordy Mathei ziet gelijkenissen tussen de voetbal- en vastgoedwereld: “Wie niet goed is, wordt aan de kant geschoven.” — © Tom Palmaers

Hij is op z’n 27ste al aan zijn elfde (!) club toe. En hij heeft een job in de vastgoedsector. Bocholt-spits Jordy Mathei is duidelijk van alle markten thuis. “Er zijn trouwens veel gelijkenissen tussen de voetbal- en vastgoedwereld. Arbeidsvreugde, centen en ambitie. Daar draait het om!”