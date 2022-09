Hein Vanhaezebrouck over duel tegen KRC Genk: “Zij kunnen zich volop focussen op de competitie”

LEES OOK. AA Gent heeft geen kind aan Shamrock Rovers en boekt eerste Europese zege dankzij pareltjes van Vadis Odjidja

“Ik heb al een paar beelden gezien, maar nog niet de volledige compilatie”, aldus Hein Vanhaezebrouck daags na de 3-0 zege tegen het Ierse Shamrock Rovers. “Ik zou niet weten wat me van gedachten zou doen veranderen: we waren efficiënt - iets wat ik al twee jaar vraag - dus dan moet je tevreden zijn. Er waren ook mindere fases in de match maar dat is ook te verklaren. We hebben goed verdedigd, op uitzondering van enkele ongelukkige momenten op het einde.”

De volgende opdracht komt er alweer snel aan voor de Buffalo’s, want zondag wacht er de partij op bezoek bij KRC Genk dat in de rangschikking momenteel vijf punten meer telt dan Gent: “Het verschil met Genk? Ik denk dan toch opnieuw aan efficiëntie. We ontvingen vorige week een ‘expected ranking’ op basis van alle mogelijke data: wij stonden daar op twee, met minder punten dan we hadden moeten gehad hebben. Onder ons stonden er dan wel weer een aantal ploegen die op basis van hun data veel minder punten zouden moeten hebben maar er toch meer hebben. Wie efficiënt is, scoort beter dan ze verdienen. Bij Genk is dat in evenwicht, zij krijgen wat ze verdienen en staan waar ze verdienen te staan. Wij staan daar in de buurt. Hopelijk kunnen wij de lijn doortrekken.”

Efficiëntie dus als aandachtspunt, het is een oud zeer bij AA Gent: “Het is gewoon een feit dat we onze efficiëntie omhoog moeten trekken, Hong scoorde dit seizoen ook al twee keer”, aldus Vanhaezebrouck die tegen Shamrock Rovers zijn aanvoerder, Vadis Odjidja, ook tweemaal zag scoren. Dit geeft de Gentse burger dan ook wel wat verse moed.

“Genk kan zich volop focussen op de competitie”

De voorbije jaren kwam Gent bovendien ook zelden met lege handen terug uit Genk: “Je kunt nooit jaren met elkaar vergelijken, dat is altijd heel moeilijk”, wilde de Gentse coach duidelijk niet al te hard van stapel lopen. “Je kunt misschien wel spreken van goede reeksen, maar tegen Anderlecht en Brugge gaat het ook altijd goed. Behalve tegen Antwerp ,waar het dan weer altijd fout gaat.”

“Dit jaar is echter weer anders, dat komt ook door Europees voetbal”, raakte Vanhaezebrouck een gevoelig punt aan. “Genk kan zich volop focussen op de competitie. Hadden wij vorig seizoen geen Europees voetbal moeten spelen en Anderlecht wel, dan had de top-vier er misschien wel net anders uit gezien. Als je op donderdag moet spelen, heeft dat toch een impact.”

Antwerp en Genk, twee grote concurrenten van Gent in de strijd voor een plaatsje in Play-off 1, kennen dit seizoen immers niet de belasting van Europees voetbal: “Zij staan nu bovenin op basis van hun mogelijkheden en kernen. Maar ook omdat ze enkel op de competitie moeten focussen. En dan komen er voor ons nog enkele super drukke weken aan. Wij hebben de fierheid dat we al acht jaar op rij Europees spelen maar je betaalt daar ook een prijs voor.”

“Het is een boeiende vraag: hoe interessant is Europees voetbal”, dacht Vanhaezebrouck luidop na. “Iedereen droomt van de centen van de Champions League. Uiteindelijk is er maar één club die deze pakt. Voorlopig zijn de bedragen in de andere competities niet van die aard. Een jaar niet Europees spelen kan soms ook helpen, wij werden ook kampioen met een team dat niet Europees hoefde te spelen. Dat was ons nooit gelukt als we Europees hadden gespeeld.”

Meer zelfs, Vanhaezebrouck ziet er zelfs een verklaring in voor het parcours van KRC Genk: “Elk bestuur tekent voor een jaar zonder Europees voetbal als je vervolgens de Champions League haalt. Genk is het voorbeeld van een roller coaster, zij werden al vier keer kampioen maar hebben niet die constante van telkens in de top-vier te eindigen. Dit jaar zit er allicht opnieuw een positieve uitschieter aan te komen.”

Vanhaezebrouck wil geen keuze maken tussen Nardi en Roef

Een ander pijnpunt voor de Buffalo’s is het terugkerend probleem van de matige publieke opkomst. De Ghelamco Arena liep donderdagavond niet eens halfvol voor de eerste groepswedstrijd in de Conference League: “Ik zei gisteren al vooraf aan mijn spelers dat ze er absoluut moesten voor zorgen dat de aanwezigen toch voor niet voor niets waren gekomen, dat ze iets te zien krijgen dat de moeite is. Dat niet de mannen die thuisblijven, gelijk kregen en ook in de toekomst thuis zouden blijven.”

“Tijdens de match had ik gelukkig niet het gevoel dat de Ieren een thuismatch afwerkten, ik hoorde vooral onze fans, hoewel ze niet massaal aanwezig waren. Er was zelfs interactie tussen de tribunes. De spelers hebben dat opgepikt, ook al mocht het gerust wat meer zijn. We hebben een goede start gekend en scoorden enkele mooie doelpunten. Hopelijk zijn er de volgende keer wat meer mensen die willen komen en kunnen we dan hetzelfde doen, het is op die manier dat je het kunt oplossen.”

Tenslotte stond de Gentse coach ook nog even stil bij het keepersdossier. Nadat Nardi vorige week zijn debuut maakte in Molde, verscheen Roef tegen Zulte Waregem opnieuw tussen de palen. Tegen Shamrock Rovers was het dan weer aan Nardi. Toch is er geen sprake van een patroon: “Nee, er is geen regeling. Alle ex-keepers zullen zeggen dat ik geen gelijk heb omdat ze een duidelijke hiërarchie willen.”

“Er moet voor mij echter geen keuze gemaakt worden. Ik ben daar niet voor. Ik ben ooit bij Anderlecht begonnen met twee doelmannen afwisselend te laten spelen en zij deden dat voortreffelijk. Tot Boeckx uitviel en Sels plots foutjes ging maken. Die keepers zaten wel vaak bij mij in kantoor, ‘dat gaat niet’. Bij veldspelers is er wel concurrentie en zet je regelmatig eens iemand anders en geef je al eens wat rust; waarom dan niet bij doelmannen?”

Tot nader wil Vanhaezebrouck dus geen definitieve keuze maken en is het dus toch weer afwachten wie er zondag aan de aftrap verschijnt: “Bij mij gaat het niet om het kiezen van een nummer 1 en 2, tenzij je iemand hebt die echt boven iemand uitsteekt. Maar dan nog, bij Kortrijk speelde mijn twee doelman ook altijd de bekermatchen, zo heb je ook talent ontdekt. Je moet out of the box denken.”