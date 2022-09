Titelverdediger Filippo Ganna op zijn hoede voor Remco Evenepoel op WK tijdrijden, maar: “Ik focus liever op mezelf”

LIVE. Volg de aanloop naar het WK wielrennen hier op de voet!

De voorbije twee jaar beet Wout van Aert zijn tanden stuk op Filippo Ganna. Onze landgenoot moest in 2020 in Imola 26 seconden prijsgeven op de Italiaan, vorig jaar in Knokke-Heist strandde Van Aert op zes seconden van het tijdritkanon Filippo Ganna.

De nummer drie van vorig jaar: Remco Evenepoel op 44 seconden. Kan de ‘aerokogel’ dit jaar zijn Vuelta-vorm doortrekken en Ganna het vuur aan de schenen leggen in de tijdrit? Is Evenepoel dit jaar zijn grootste concurrent? “Remco zit in een hele goeie vorm”, antwoordt Ganna kort op die vraag. “We zagen dat hij in de Vuelta één van de sterkste renners was, maar ik verkies om op mezelf te focussen en niet te veel naar anderen te kijken. Ik wens hem succes toe, net zoals ik alle andere renners succes toewens.”

Hoe verliep de voorbereiding van de tweevoudige wereldkampioen? “Ik deed een stage met Matteo (Sobrero, red.) en daarna reisden we af naar Australië”, vervolgt Ganna. “Hier probeerden we vooral de batterijen op te laden en energie te sparen, want de verre reis zorgde voor een jetlag.” En hoe voelt Ganna zich in vergelijking met de voorbije twee jaar? “Elk jaar is anders, er kunnen elk jaar dingen veranderen. Als we op het einde over de finish rijden zullen we het resultaat wel zien”, sluit de Italiaan af met een cliché.