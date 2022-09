Harry en Andrew mogen plots wél militair kostuum dragen

Andrew (vooraan) en Harry (achteraan). — © AFP

Koning Charles III is nog maar net vorst, maar hij zorgt meteen al voor controverse. Want de kersverse koning van het Verenigd Koninkrijk heeft zijn broer Andrew en zijn eigen zoon prins Harry toegelaten om hun militair kostuum te dragen tijden de wake voor Queen Elizabeth. Nochtans werd Harry van al zijn militaire titels ontdaan door de Megxit en gebeurde hetzelfde voor Andrew door de Epstein-affaire.

De advocaten van de slachtoffers van Jeffrey Epstein noemen de plotse terugkeer van Andrew daarom ook choquerend. Mariann Wang, die meerdere slachtoffers vertegenwoordigt, zei tegen The Guardian dat het “meer dan beschamend is om te zien dat Andrew enige vorm van door de staat gesponsorde eer of privilege krijgt, gezien zijn banden met Epstein”.

Spencer Kuvin, die ook meerdere slachtoffers vertegenwoordigt, gaf aan te begrijpen waarom demonstranten die Andrew uitschelden – zoals eerder gebeurde in Edinburgh – gearresteerd worden. Maar hij nuanceert dat mensen ook willen dat erkend wordt dat “Andrew niet publiekelijk zou mogen profiteren van de samenleving en organisaties, gezien zijn verleden”.

LEES OOK. Kan dood van hun grootmoeder voor een verzoening tussen William en Harry zorgen? “Alle emoties en herinneringen van vroeger komen terug” (+)

LEES OOK. William en Harry zetten rivaliteit opzij, maar waarom maken broers en zussen zoveel ruzie? En hoe pak je het aan? (+)

Schade

Aurore DeCarlo, senior partner bij het advocatenkantoor CA Goldberg, dat geen slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, maar gespecialiseerd is in de rechten van slachtoffers, gaf aan dat de terugkeer van Andrew overlevenden zou “kunnen schaden”. “De beelden in de media van prins Andrew die aanbeden wordt en mensen die met hem meeleven, kunnen de indruk wekken dat alles is vergeven. Dit kan een afschrikwekkend effect hebben op slachtoffers die zich willen en moeten uitspreken over misbruik.”

Susan Crumiller, die ook geen slachtoffers vertegenwoordigt, maar wel een advocatenkantoor heeft dat zich richt op feministische zaken, vertelde The Guardian dat “elke keer dan misbruikers zonder afkeuring aan het openbare leven mogen deelnemen, we als samenleving zeggen dat we misbruikers boven slachtoffers plaatsen.” De vertegenwoordiger van prins Andrew weigerde commentaar te geven, zegt de Britse krant.