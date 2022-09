Vicevoorzitter ECB: “Rente moet verder omhoog om inflatie te bestrijden”

De Europese Centrale Bank zal de belangrijkste rentetarieven verder moeten verhogen om de inflatie in de eurozone tegen te gaan. Dat heeft ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos gezegd in een interview met het Portugese weekblad Expresso.

“De vertraging van de economie zal niet alleen het inflatieprobleem kunnen oplossen. We moeten doorgaan met de normalisering van het monetaire beleid. Dat is iets wat iedereen moet begrijpen”, aldus De Guindos.

De ECB begon in juli met het verhogen van de rente en schroefde de rente deze maand verder op met een stevige stap van 0,75 procentpunt. De komende maanden worden verdere renteverhogingen verwacht. “De realiteit is dat de inflatie momenteel 9,1 procent bedraagt, en ons doel is 2 procent op middellange termijn. Er is dus een groot verschil”, merkte De Guindos op.

De vicevoorzitter verwees ook naar de grote mate van onzekerheid over het verloop van de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energie- en voedselprijzen worden gezien als de belangrijkste drijfveren van de hoge inflatie.

De Guindos is wel optimistisch over de inflatie in de komende jaren. “Volgens onze prognoses zullen we in 2024 iets boven onze doelstelling zitten met een gemiddelde inflatie van 2,3 procent in de eurozone. In het pessimistische scenario, dat een totale stopzetting van de gasleveringen door Rusland omvat, zal dat 2,7 procent zijn.”

Olli Rehn, gouverneur van de Finse centrale bank en bestuurslid van de ECB, verklaarde daarnaast in Helsinki nog geen sterke signalen te zien dat de loonstijgingen de inflatie verder aanjagen. Volgens hem lijkt het erop dat het toenemende risico op een recessie in het eurogebied en de gestaag stijgende arbeidsparticipatie de lonen onder controle hebben gehouden. Ook hij verwacht dat de ECB de rente dit jaar verder zal verhogen.