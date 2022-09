Topreekshoofd Lianne Tan grijpt naast halve finales in Leuven

Badmintonster Lianne Tan (BWF 36) uit Bilzen is er vrijdag in Leuven niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Belgian International.

Het eerste reekshoofd verloor in de derde ronde van de Vietnamese Thuy Linh Nguyen (BWF 54), het vijfde reekshoofd. Het werd 24-22 en 21-12 na 43 minuten wedstrijd. Door het verlies van de 31-jarige Tan zijn alle Belgen uitgeschakeld.

Om door te stoten naar de finale, moet Nguyen in de Leuvense Sportoase voorbij de Amerikaanse Lauren Lam (BWF 51), het vierde reekshoofd. Zij was in drie sets te sterk voor de Zweedse Edith Urell (BWF 147). Die schakelde in de eerste ronde Clara Lassaux (BWF 156) uit.