Een fietser (21) uit Lanaken belandde donderdag rond 8.30 uur tegen de voorruit van een wagen bij een aanrijding op het kruispunt van de Lindestraat en het Pastoor Woltersplein in Lanaken. De twintiger was gewond en moest naar het ziekenhuis. De automobiliste bleef ongedeerd, maar was zwaar onder de indruk.

ppn