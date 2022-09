Fluvius vraagt tot 12 miljoen onterecht uitgekeerde groenestroomcertificaten terug

In de correctionele rechtbank van Hasselt zijn vrijdag de slotpleidooien begonnen in de rechtszaak over het zonnepanelenfraudedossier waarbij installatiebedrijf Futech betrokken is. Het bedrijf, de zaakvoerder, een voormalig bestuurder en twee keurders moeten zich verantwoorden voor een fraude met groene stroomcertificaten.

Fluvius vordert momenteel 12 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde subsidies voor 69 installaties terug, maar dat bedrag kan nog oplopen omdat 10 jaar na de feiten nog steeds niet duidelijk is welke van de door Futech geïnstalleerde zonnepanelen in de periode 2010-2013 onterechte subsidies hebben gekregen.

Bij het begin van de procesdag legden alle partijen nieuwe stukken en besluiten neer. De advocaat van Fluvius, meester Pieter Helsen, benadrukte nogmaals aan de hand van sattelietfoto’s dat de keuringsverslagen die Futech indiende fouten of onregelmatigheden bevatten. Zo hadden twee keurders verslagen ingediend voor installaties van soms meer dan honderden zonnepanelen, maar die waren nog niet geïnstalleerd of waren opnieuw weggenomen of waren nog niet in werking toen de deadline voor de certificaten verstreken was. Ook werden verslagen door één van de keurders aangepast, nadat hij niet meer voor het bedrijf werkte als keurder.

Eigenaars die tot 31 juli 2012 zonnepanelen plaatsten konden immers voor twintig jaar certificaten van 210 euro per duizend kilowatt stroom innen, terwijl dat bedrag vanaf 1 augustus 2012 verlaagd werd naar 90 euro voor een periode van tien jaar.

Fluvius schat dat het onterecht uitgekeerde bedrag tegen de 12 tot 13 miljoen aanloopt, maar de netbeheerder gaf meteen toe dat het bedrag na al die jaren nog niet definitief was. “Fluvius heeft me laten weten dat de software die toen gebruikt werd, niet toeliet dat er een uitsplitsing kon gebeuren”, zo zei meester Helsen aan het einde van zijn pleidooi. “Futech kreeg maandelijks één groot bedrag gestort voor alle geplaatste installaties. Het is een echt monnikenwerk om uit te pluizen welke installatie, maandelijks welk bedrag kreeg.” Helsen benadrukte dat de gevraagde schadevergoeding provisioneel is en dat er eventueel een gerechtsdeskundige wordt aangesteld die de nodige berekeningen zou moeten doen.

Het openbaar ministerie bleef ook bij het standpunt om geen eindvordering te doen. “We hebben al veel gehoord. Maar we blijven bij ons standpunt omdat de nodige stukken worden aangebracht om alles te weerleggen.” Het parket laat dus het oordeel over aan de wijsheid van de rechtbank.