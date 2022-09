Auto belandt op zijn zij op Paalsesteenweg in Beringen, twee bestuurders gewond

Beringen

Ter hoogte van het Mezzo hotel op de Paalsesteenweg in Beringen is vrijdag in de vroege ochtend een ongeval gebeurd. Bij de botsing belandde een auto op zijn zijkant. Eén van de bestuurders raakte gewond, een andere liep lichte verwondingen op.

De hulpdiensten werden rond 7 uur gealarmeerd en rukten uit. Bij het ongeval waren drie auto’s betrokken, waarvan er één op zijn zijkant terechtkwam. De bestuurder van de wagen, een 29-jarige man van Poolse origine, raakte lichtgewond. De chauffeur van een Kia, een 48-jarige man uit Heusden-Zolder, werd gewond afgevoerd. De rijweg was ter hoogte van het ongeval een tijdje versperd, maar werd een uurtje later weer vrijgegeven. ppn/siol