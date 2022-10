De Sint zit nog in Spanje, maar voor het Sintpaleis in Alden Biesen reserveer je best zo snel mogelijk tickets

In het Grote Boek van Sinterklaas staat niet alleen wie braaf of stout geweest is, maar ook al zijn afspraken voor het najaar. November en december beloven alvast drukke maanden te worden. Reserveer daarom nú al je plekje voor de leukste Sint-shows.

Het Sintpaleis in Bilzen

Eindelijk is het zover: de deuren van het Sintpaleis in Bilzen zwaaien weer wagenwijd open. Elk jaar vaart de Sint met de stoomboot naar de grachten rond Alden Biesen. Daar kan je enkele ‘Sinterlijke’ kamers binnen wandelen en spot je de Dakpieten op het gekende Oefendak. Tot slot geniet je in de knusse Sintzaal nog van de Sinterklaasshow met het hele gezin.

Het Sintpaleis, Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Zaterdag 12/11, zondag 13/11, zaterdag 19/11, zondag 20/11, zaterdag 26/11, zondag 27/11, zaterdag 3/12 en zondag 4/12. Een bezoek aan het Sintpaleis duurt ongeveer anderhalf uur. Tickets: 22 euro. Kinderen jonger dan 12 maanden krijgen gratis toegang. Info en tickets: www.sintpaleis.com

© Sintpaleis

Sinterklaas en het Geheim van de Taart in Genk

De Sint en zijn vrienden kan je dit jaar ook ontmoeten in de Schouwburg in Genk. Ze brengen een uniek spektakel waarbij film en liveshow gecombineerd worden. In de splinternieuwe film Sinterklaas en het Geheim van de Taart beleef je de avonturen van de Sint die zijn rare buren leert kennen. Je spot ook Koen Crucke in een glansrol als reporter en Kathy Pauwels als nieuwslezeres van Sinterklaas.

De editie van vorig jaar werd last minute afgelast. Tickethouders van 2021 hebben inmiddels een e-mail ontvangen met de nieuwe tickets voor dit jaar.

Sinterklaas en het Geheim van de Taart, Schouwburg in het stadhuis, Stadsplein 1 in Genk. Zaterdag 19/11, zondag 20/11, zondag 27/11 en zondag 4/12. Info: www.sintgenk.be

© vzw Animo

Ontmoet de Sint in Plopsa Indoor Hasselt

Hoor wie klopt daar? Het is de Sint in Plopsa Indoor in Hasselt! Samen met zijn trouwe Pieten zoekt hij uit wie er braaf is geweest het afgelopen jaar en wat er op ieders verlanglijstje staat. Je krijgt er zelfs de kans om de Sint op zijn troon te bezoeken, terwijl de knotsgekke Pieten voor het nodige entertainment zorgen.

Sinterklaas in Plopsa Indoor Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Zaterdag 26/11, zondag 27/11, zaterdag 3/12 en zondag 4/12. Tickets: > 1 meter 25,50 euro, > 85 cm - < 99 cm, senior 70+ 13,50 euro. Info: www.plopsaindoorhasselt.be

© Studio 100

De Sinterklaasfabriek in Lommel

Samen met zijn pieten zal de Sint de Soeverein in Lommel omtoveren tot de Sinterklaasfabriek. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om samen met de Pieten het speelgoed en de attracties uit te testen. Leer er tijdens de workshops alles om de perfecte Piet te worden of bewonder de goochel- en circusanimatie of de dans- en stuntshows.

Sinterklaasfabriek, De Soeverein, Sportveldenstraat 10 in Lommel. Zaterdag 26/11 en zondag 27/11, telkens van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen gratis toegang. Info: www.sinterklaasfabriek.be

© Sinterklaasfabriek

Het Hippe Sintfeest in Kinrooi

Samen met de Hippe Pieten viert Sinterklaas op 4 december zijn verjaardagsfeest! Alleen is er een probleempje: de knotsgekke Pieten hebben helemaal geen tijd om een feestje te organiseren. Kan jij hen helpen om alles op tijd klaar te hebben voor Het Hippe Sintfeest? Maak jij je allermooiste tekening voor de Sint? Hopelijk komt alles nog op tijd in orde! Na de show mogen alle kinderen nog op de foto met Sinterklaas en zijn Hippe Pieten.

Het Hippe Sintfeest, GC De Stegel, Weertersteenweg 363 in Kinrooi. Zondag 4/12 van 13 tot 15 uur. Tickets vanaf 9 euro. Info: www.webshopkinrooi.recreatex.be

© Het Hippe Sintfeest

Familievoorstelling Sint overboord in Hoeselt

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem niet (!) staan ... Onderweg naar ons land verloopt alles even rimpelloos als de zee, hoewel... MatroosPiet speelt liever piraat, VergeetPiet kan niets onthouden en de lieve Sint is snipverkouden. Als de stoomboot in de SuperStouteStorm terecht komt, valt alles in het water, zelfs de Sint… Of toch niet? Na de voorstelling is er nog de mogelijkheid om met de Sint op de foto te gaan en krijgen alle bezoekende kinderen een cadeautje.

Sint overboord, Blinde Vink, GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt. Woensdag 30/11 van 14 tot 16.30 uur. Duur voorstelling: 50 minuten. Vanaf 3 jaar. Tickets vanaf 6 euro. Info: www.terkommen.be

© Blinde Vink

Verteltheater Hij komt! in Maasmechelen

Deze originele en interactieve vertelling brengt kleine luisteraars al helemaal in de stemming voor de komst van de Sint. Op een dag vindt Bart een vreemde koffer in zijn eigen huis. Van wie is die mysterieuze koffer en wat zit er precies in? Kijk en luister samen naar een origineel verhaal over de Sint.

Hij komt!, Bard, Bibliotheek Maasmechelen, Deken Bernardstraat z/n in Maasmechelen. Woensdag 30/11 van 14 tot 15 uur. Van 3 t.e.m. 7 jaar. Slechts 50 deelnemers toegelaten. Tickets: 2 euro. Info: www.maasmechelen.bibliotheek.be

© Shutterstock

Poppenkast Sinterklaas en de Geheime Trap in Halen

Poppenkastgezelschap Paddenstoel brengt het magische verhaal van Sinterklaas en de Geheime Trap. Ga jij mee op zoek naar het mysterie? Ouders en grootouders zijn natuurlijk ook welkom, na de voorstelling staat er voor hen een drankje klaar.

Sinterklaas en de Geheime Trap, Paddenstoel. De Rietbron, Sportlaan in Halen. Woensdag 16/11 van 14.30 tot 17 uur. Deuren open vanaf 13.30 uur. Geschikt voor alle leeftijden. Tickets: 5 euro. Reserveren via anita.carol@telenet.be. Info: www.halen.be

© Shutterstock

De Grote Sinterklaasshow in Antwerpen

Op 3 en 4 december zet de Sint het Antwerpse Sportpaleis weer op stelten met behulp van zijn gekke Pieten. Zing jij alle hits van Studio 100 en Sinterklaas mee en dans je de hele namiddag op een onvergetelijk feest?

De Grote Sinterklaasshow, Sportpaleis, Schijnpoortweg 119 in Antwerpen. Zaterdag 3/12 en zondag 4/12 op verschillende tijdstippen. Tickets: 19, 27, 34 of 42 euro. Info: www.sportpaleis.be

© Sinterklaasshow

De Mega Sint Show in Antwerpen

De Mega Sint Show komt opnieuw naar Theater Elckerlyc met een splinternieuwe voorstelling waarop ook TikTok-idolen Party Piet Pablo en Love Piet van de partij zijn. Zij zingen hun grootste hits, zoals Pietenliefde en De Pieten Sinterklaas Move. Tot meneer van Driel dat leuke feestje probeert te verpesten… Kan jij hem samen met Sint en Piet stoppen?

De Mega Sint Show, Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85/87 in Antwerpen. Zondag 13/11 op verschillende tijdstippen. Tickets: 20, 25 of 28 euro. Info. www.elckerlyc.be