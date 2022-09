Hese Remco Evenepoel rijdt WK tijdrijden om te winnen, mààr: “Tweede of tiende, dat verandert niets meer aan mijn seizoen”

Remco Evenepoel is klaar voor het WK Tijdrijden. Hoopt hij. Vier dagen rustig herstellen moeten volstaan om hem zondag naar een nieuwe topprestatie te loodsen. Wordt dat goud? “Uiteraard wil ik winnen.” Maar als dat niet lukt? “Dan is dat ook maar zo. Ik start hier zonder de minste druk.”

In hoeverre ben je mentaal en fysiek hersteld van de Vuelta?

“Genoeg, hoop ik. Ik heb twee dagen geen fiets gezien. Vervolgens was er dat ritje van vijftig minuten waarbij ik mij overslapen had, en een dag later nog een rit van anderhalf uur. Ik heb het vier dagen heel kalm gedaan. Dat moet volstaan om te herstellen.”

Was het in die vier dagen nog vooral genieten of toch ook nog afzien door de lange reis?

“Allebei. Zoals iedereen die hier in Australië is weet, was het niet de kortste reis. Tel daar de lastige laatste week in de Vuelta bij, waar je je lichaam toch voelt afbrokkelen: dat weegt allemaal door.”

“Maar ik heb er ook wel van kunnen genieten, zij het altijd met zondag in het achterhoofd. Ik heb snel de knop moeten omdraaien. Maar dat wist ik vooraf. Drie maanden geleden hebben we al heel secuur ingepland hoe we die week tussen Vuelta en het WK tijdrijden zouden invullen. En sowieso was het dan het beste om direct naar hier te vertrekken. In België zou ik nog veel minder rust gekend hebben.”

Nooit overwogen het WK toch maar te laten vallen?

“Nee. Tot dusver heb ik maar één WK gemist - in Imola, na mijn val in Lombardije. Ik vind: een WK laat je niet liggen. Ik rij graag voor mijn land. Hoe meer WK’s ik kan rijden, hoe beter. De tijdrit en de weg worden straks mijn vijfde en zesde deelname. Dat zijn mooie statistieken.”

Je klinkt hees. Toch iets te veel gevierd?

“Dan had je mij gisteren moeten horen. Toen was het nog veel erger. Maar dat heeft niets met vieren te maken, maar alles met mijn fameuze schreeuw zondag aan de finish in Madrid. Ik had de hele rit amper iets gezegd, mijn stembanden waren niet opgewarmd. En dan zo roepen, dan krijg je dit.”

Terwijl jij in Spanje zat, hebben concurrenten als Ganna en Küng zich wel specifiek kunnen toeleggen op dit WK. Een groot verschil?

“Moeilijk te zeggen. Ik heb niet echt een idee hoeveel zij gereden hebben de jongste maand. Niet veel, wellicht. Anderzijds: ze zeggen altijd dat je na je eerste volledige grote ronde een tand groter kan trappen. Ik hoop het. Het zal misschien nodig zijn om die mannen te kloppen.”

Heb je al enig idee hoe lastig het parcours is?

“Best lastig. Er zitten een kleine 400 hoogtemeters in. Dat is niet weinig. Maar ze zitten wel bijna allemaal in de eerste tien kilometer van het rondje dat we tweemaal moeten doen. De laatste zes kilometer zijn redelijk vlak. Daar ga ik mijn aerodynamisch voordeel goed kunnen gebruiken. Net al op de stukken bergop trouwens. Ook daar kan je mits een goede positie makkelijk een kilometer per uur sneller rijden.”

Opvallend: leg alle statistieken naast mekaar en je legt dit jaar betere cijfers in de tijdrit voor dan Ganna. Maakt dat je tot favoriet?

“Ik ben alleszins blij met de regelmaat die ik dit jaar in mijn tijdritten aan de dag leg. Mijn slechtste prestatie was een tweede plaats. Als ik dat zondag kan herhalen, zou dat heel goed zijn. Alles zal afhangen van de vorm van de dag. Op dat vlak heb ik best vertrouwen: wat ik vandaag (vrijdag, red) op training voelde, was best goed. Hoe dan ook is er voor mij geen druk meer. Mijn seizoen is al geslaagd.”

Maar een wereldtitel zou het wel helemaal afmaken?

“Uiteraard wil ik liefst winnen, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik heb dit jaar heel hard gewerkt aan mijn tijdrit. Dan start je ook hier met ambities. Maar of ik hier nu tweede of tiende wordt, dat verandert niets meer aan mijn seizoen.”

