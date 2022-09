Dit vindt Astrid Coppens het lastigste aan haar tweede zwangerschap

De roze wolk ten huize Coppens in Schilde is al vóór de geboorte daar: het gevoel van het tweede baby’tje dat in haar buik beweegt, maakt Astrid intens gelukkig. Tegelijk is ze ook eerlijk over de ongemakken.

Geen geklaag, maar net een voetnoot die andere zwangere vrouwen wel een hart onder de riem kan steken: “Ik heb meer last dan de eerste keer, vooral pijn aan mijn onderrug”, zegt Astrid Coppens. Vanuit medisch oogpunt loopt de zwangerschap goed, en ook in met hun villa in de bossen van Schilde die ze renoveerden, prijzen ze zich gelukkig − oordeel zelf in de behind-the-scenes-video en lees er alles over in ons dubbelgesprek met Astrid en Bram voor ons lifestylemagazine Billie.