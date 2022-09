Belkassem van Zepperen-Brustem is op huwelijksreis. — © Serge Minten

In Zepperen (tegen Herk FC) heerst er derbysfeer, maar van de maxima staat Bree-Beek met een uitwedstrijd bij Torpedo op papier voor de moeilijkste opdracht. Interessant is ook het duel tussen Park en Koersel. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend.(jc)