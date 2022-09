Passagier filmt hoe buschauffeur De Lijn tijdlang sms’t achter het stuur: “Onacceptabel gedrag”

De Lijn is een onderzoek gestart naar aanleiding van een video die onlangs op sociale media is verschenen. Een passagier kon dinsdagnamiddag filmen hoe een chauffeur van de vervoersmaatschappij een tijdlang sms’te achter het stuur. “We hebben de bestuurder intussen geïdentificeerd en zullen de gepaste maatregelen nemen”, aldus woordvoerder Karen Van der Sijpe.

Het voorval vond plaats op lijn 214 Aalst-Brussel, rond kwart voor vijf in de namiddag. Volgens de passagier die de beelden maakte, stopte een fietsster voor de bus om te roepen naar de chauffeur, maar negeerde hij haar. Hij zou volgens de reiziger ook een rood licht hebben genegeerd, al valt dat op basis van de beelden niet met zekerheid te zeggen.

De Lijn kreeg de beelden te zien via een klacht en neemt de zaak ernstig. “Dit is onacceptabel gedrag”, aldus woordvoerder Karen Van der Sijpe. “We hebben de bestuurder inmiddels geïdentificeerd en hij is al op gesprek moeten komen om hem te wijzen op zijn gedrag. Er zullen ook nog gepaste maatregelen volgen.”

(kmlo)