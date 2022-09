De Lijn geeft 100.000 tickets weg

Themabeeld — © IF De Lijn

De Lijn geeft naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (16-22 september) 100.000 digitale tickets weg. Bovendien is er een ‘park-and-ride’ actie met gratis tram en bus naar het stadscentrum voor wie de wagen parkeert in Leuven, Gent, Antwerpen en Hasselt. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij vrijdag in een persbericht.