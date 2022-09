Zonnebloemactie bij Landelijke Gilde Schoot in Tessenderlo

De Landelijke Gilde van Schoot is een bezige bij. En bijen en zonnebloemen gaan nog samen ook. In de zomermaanden juli en augustus hadden de leden de kans om een aantal zonnebloemen te planten in hun tuin. Voorzitter Eddy bezorgde hen een 10-tal zaadjes. Dat deze kleine zaadjes zich ontwikkelden tot stevige planten tonen bijhorende foto’s duidelijk aan.Verleden week was het tijd om te meten. Ondanks het droge weer mocht het resultaat gezien worden. De top drie: 1. Eddy Wuyts (3m65), 2. Louis Exelmans (3m42), 3. Jos Maes (2m75). Elke deelnemer zal bezocht worden en een mooie prijs ontvangen.