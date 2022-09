Poetin hoopte op extra steun, maar ontmoeting met China is vooral voor Rusland uitgedraaid op koude douche

De ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping is uitgedraaid op een koude douche voor de Russische president Poetin. Xi repte met geen woord over Oekraïne. Hij moet zijn “goede oude kameraad” achter de schermen de oren hebben gewassen. Poetin moest publiekelijk toegeven dat China vragen had over de oorlog en bezorgd was. Er zit een deuk in “de samenwerking zonder grenzen.”