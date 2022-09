Opnieuw sportontmoetingen Genk-Nieuwpoort?

De ontmoetingen tussen Genk en de kustgemeente Nieuwpoort hebben een traditie van decennia. In de jaren zeventig, bijna vijftig jaar geleden gingen ze van start. Gedenkwaardig was bijvoorbeeld de jaarlijkse stand van de Nieuwpoortse visbakkers op de Genkse zondagsmarkt.Het meest standvastig in deze jumelage was echter de jaarlijkse sportontmoeting, het ene jaar in Genk, het andere jaar in Nieuwpoort. Telkens kwamen er andere sporten aan bod zodat honderden Genkenaren in die periode kennismaakten met hun Nieuwpoortse collega’s.Dat was natuurlijk allemaal niet meer mogelijk zolang corona het doen en laten in onze samenleving dicteerde. Nu echter alles weer een beetje normaal geworden is, willen veel mensen opnieuw aanknopen met de jumelagetraditie. Het blijft niet bij woorden alleen; Jean Bieghs en enkele verantwoordelijken uit de voormalige Genkse sportraad – intussen verpopt tot Sportnetwerk Genk – vatten de koe bij de horens en nodigden een delegatie van de Nieuwpoortse sportraad en sportdienst uit voor een bezoek aan Genk.Het werd meteen een ‘gegidste wandeling’ door de Genkse sportscène, met niet alleen het SportinGenkpark, maar ook de beachvolleybalsite op de Bret, de dry-slope in Kattevennen, de kartomloop op de Bodem, het KRC-stadion en tal van andere sportieve locaties.Net zoals vroeger eindigde het bezoek met een etentje, een barbecue ditmaal. En de goesting om opnieuw sportontmoetingen te organiseren kon je zo van de gezichten aflezen.