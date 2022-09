Genk steunt al vijftig jaar landbouwproject Kisaro in Rwanda

Begin september 1972 neemt broeder Cyriel afscheid van zijn vrienden in Bokrijk (foto). Hij is dan vijftig en vertrekt naar Rwanda om jonge mannen een praktijkgerichte opleiding tot de boerenstiel te geven, zodat ze kunnen zorgen voor eten voor zichzelf en hun gezin. Zijn methode: de heuvels afgraven in terrasvorm, zodat het water niet meer naar beneden stroomt en daarbij de vruchtbare aarde meeneemt. Hij werkt er tot zijn 92ste en overlijdt in 2015. Anderen zetten zijn werk voort.Vandaag, vijftig jaar na de eerste spadesteek floreert er op de heuvel Kisaro in het Noorden van Rwanda een landbouwbedrijf en een varkenskwekerij waar zestig mensen werken. Tientallen klaslokalen en gemeenschapshuizen werden gebouwd en er worden plannen gesmeed om er in de toekomst volledig op eigen benen te kunnen staan. Dat is uiteindelijk de bedoeling van ontwikkelingssamenwerking. Het landbouwproject werd gedurende de voorbije halve eeuw van hieruit ondersteund door het Comité Kisaro.Begin oktober wordt dat allemaal gevierd, met een wandeling, een tentoonstelling die gebaseerd is op het fotoalbum van Paul Ackermans over deze vijftig jaar, en een brunch. Dat gebeurt allemaal op de plek waar het allemaal begon: in en om de voormalige kloosterhoeve bij het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk. Gewandeld wordt er op zaterdag 1 oktober om 16.00 en op zondag 2 oktober om 10.00 en 14.00, de tentoonstelling kan zaterdag én zondag bezocht worden en de brunch is op zondag van 10.00 tot 14.00.