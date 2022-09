Calluna springt op de mountainbike voor Ter Heide

Vorig jaar tekenden de verantwoordelijken van de MTB-groep Calluna een nieuwe versie uit van de Cambatoer. Vertrek en aankomst zijn nog steeds op het bedrijfsterrein aan de Woudstraat, maar naast de terrils van Waterschei en Winterslag komen er parels bij zoals de Stiemervallei, de Melberg en de Sint-Martensberg, met ritten van 32, 45 en 55 km. Voor de kinderen is er een aparte kidstoer van 7 km. Alle info staat op de website van Ter Heide.Fervente wielerliefhebbers hoeven niets van het WK wielrennen in Australië te missen, want vanaf 7.30 kunnen ze dat aan de startplaats live volgen op groot scherm. En voor honger en dorst na de toer hoeft evenmin gevreesd.De opbrengst? De mannen van Calluna hopen dat de toer voldoende opbrengt om andermaal een nieuwe elektrische rolstoelfiets aan Ter Heide te schenken.