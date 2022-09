Twee politieagenten neergestoken in centrum van Londen

In het centrum van de Britse hoofdstad Londen, in de buurt van Haymarket en Leicester Square, zijn vrijdag omstreeks 7 uur Belgische tijd) twee politieagenten neergestoken. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de Metropolitan Police.

Volgens Scotland Yard is een man gearresteerd op verdenking van het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel en het aanvallen van een hulpverlener. Daarbij is een taser gebruikt. Ook de verdachte wordt behandeld in het ziekenhuis.