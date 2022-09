‘De kok van Poetin’ verdedigt inzet van gevangenen in Oekraïne: “Het is zij of jullie kinderen”

Yevgeny Prigozhin, een vertrouweling van president Poetin en het hoofd van het huurlingenbedrijf Wagner Group, heeft in een bericht op sociale media gereageerd op de video die donderdag viraal ging, en waarop te zien was hoe de man in een Russische gevangenis gedetineerden ronselde om te gaan vechten in Oekraïne.

“Als ik in de gevangenis zou zitten, zou ik ervan dromen om aan te sluiten bij de Wagner Group en mijn schuld aan het Moederland terug te betalen”, schrijft Prigozhin. Waarna hij zich richt tot critici van het Russische beleid om gevangenen in te zetten in Oekraïne: “Ofwel zijn het private militaire bedrijven en gevangenen, ofwel jullie kinderen – kies zelf maar.”

In de bewuste video, die woensdag werd gepubliceerd door het Telegram-kanaal van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is te zien hoe Prigozhin gevangenen ronselt in de IK6-gevangenis in Yoshkar-Ola, nabij Kazan. De man belooft zijn toehoorders dat ze vrij zullen komen als ze zes maanden meevechten, iets dat de Russische wet nochtans niet toelaat. “Wie deserteert, wordt ter plekke neergeschoten”, klonk het ook. “Ik heb vechters nodig, mannen die willen optrekken.”

In augustus was al bekendgeraakt dat Prigozhin meerdere strafkolonies in meerdere regio’s in Rusland had bezocht. De man is een oude vriend van Poetin die zijn fortuin maakte in de restaurant- en cateringwereld, vooral omdat hij via Poetin lucratieve overheidsopdrachten binnenhaalde. Het leverde hem de bijnaam ‘de kok van Poetin’ op.

